Умер соул-музыкант Билл Уизерс

https://static.news.ru/photo/32ff391a-75be-11ea-91f0-fa163e074e61_660.jpg Билл Уизерс Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Умер американский соул-музыкант, известный как автор песни Ain’t No Sunshine, Билл Уизерс. Ему был 81 год.

О смерти Уизерса сообщила его семья, передаёт The Associated Press. Отмечается, что у артиста возникли осложнения в работе сердца.

Одинокий человек с сердцем, стремящимся соединить весь миром со своей поэзией и музыкой, он честно говорил с людьми и связывал их друг с другом, — говорится в официальном заявлении родственников артиста.

Уизерс родился 4 июля 1938 года в штате Западная Виргиния. Он был певцом, гитаристом и клавишником, работавшим в жанрах соул, фанк и ритм-энд-блюз. Среди его наиболее известных песен —— Lean on Me, Lovely Day и Ain’t No Sunshine.

