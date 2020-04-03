Умер соул-музыкант Билл Уизерс

Умер американский соул-музыкант, известный как автор песни Ain’t No Sunshine, Билл Уизерс. Ему был 81 год.
О смерти Уизерса сообщила его семья,
Одинокий человек с сердцем, стремящимся соединить весь миром со своей поэзией и музыкой, он честно говорил с людьми и связывал их друг с другом, — говорится в официальном заявлении родственников артиста.
Уизерс родился 4 июля 1938 года в штате Западная Виргиния. Он был певцом, гитаристом и клавишником, работавшим в жанрах соул, фанк и ритм-энд-блюз. Среди его наиболее известных песен —— Lean on Me, Lovely Day и Ain’t No Sunshine.
Как писал NEWS.ru, американский музыкант Джон Бон Джови предложил всем желающим принять участие в создании его новой песни. Артист продолжает работать над новым материалом несмотря на то, что сейчас находится с семьёй в изоляции в связи с пандемией коронавируса.
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