https://static.news.ru/photo/f3604a82-588b-11ea-913b-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.mosconsv.ru

Умер заведующий кафедрой специального фортепиано Московской государственной консерватории имени Чайковского Сергей Доренский. Ему было 88 лет.

О смерти артиста сообщили коллеги на сайте консерватории, передаёт «Москва 24». О дате прощания с артистом и месте похорон станет известно позже.

Сергей Доренский — советский и российский пианист, педагог и народный артист РСФСР. Он проводил мастер-классы в таких странах, как Австрия, Испания, Франция, Великобритания, Италия и США. У него учились народные артисты России Николай Луганский и Денис Мацуев, заслуженные артисты России Андрей Писарев и Павел Нерсесьян, Екатерина Мечетина, Вадим Руденко, Фёдор Амиров и Максим Кинасов.

Как писал NEWS.ru, Денис Мацуев перенёс на более поздний срок свои концерты в нескольких городах Италии из-за вспышки коронавируса. Выступления должны были пройти в Риме и Болонье.