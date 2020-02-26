https://static.news.ru/photo/02e41688-589a-11ea-ab52-fa163e074e61_660.jpg Хоуп Сандовал и Дэвид Робэк Фото: hopesandoval.com

Умер американский музыкант и один из основателей группы Mazzy Star Дэвид Робэк. Ему был 61 год.

Робэк также был участником таких коллективов, как Rain Parade и Opal. Причина смерти не уточняется, сообщает Pitchfork.

Он основал Mazzy Star, когда во время тура Opal коллектив покинула Кендра Смит и на её место пришла певица Хоуп Сандовал. Она также известна своим сотрудничеством с Massive Attack.

На счету Mazzy Star четыре альбома, последний, Seasons Of Your Day, вышел в 2013 году.

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