Умер музыкант Рё Кавасаки

https://static.news.ru/photo/c1d448f8-7eef-11ea-b844-fa163e074e61_660.jpg Рё Кавасаки Фото: CC BY-SA 2.0/wikimedia.org

Умер японский музыкант Рё Кавасаки. Ему было 73 года.

Артист скончался в Таллине, передаёт ERR.ee. О смерти Кавасаки сообщила его дочь в Facebook.

Мой папочка. По-настоящему самобытный. Как твоё имя и предполагает, ты освещал и разжигал, и твой огонь будет гореть вечно, пока твоя музыка будет играть, и мы будем поддерживать твой свет, — написала она.

Артист родился 25 февраля 1947 года в Токио. Он окончил факультет квантовой физики Японского университета, но в итоге занялся музыкой. В 1960–70-х годах занимался джазом, позже также выпускал синглы в жанре хаус. Кавасаки также известен как один из разработчиков новых технологий для синтезаторов Korg и Roland. С 2000 года артист жил и работал в Таллине.

Как писал NEWS.ru, американский музыкант Боб Дилан впервые стал лидером чарта Billboard. Первую строчку заняла его песня Murder Most Foul.