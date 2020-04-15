Умер музыкант Рё Кавасаки

Умер японский музыкант Рё Кавасаки. Ему было 73 года.
Артист скончался в Таллине,
Мой папочка. По-настоящему самобытный. Как твоё имя и предполагает, ты освещал и разжигал, и твой огонь будет гореть вечно, пока твоя музыка будет играть, и мы будем поддерживать твой свет, — написала она.
Артист родился 25 февраля 1947 года в Токио. Он окончил факультет квантовой физики Японского университета, но в итоге занялся музыкой. В 1960–70-х годах занимался джазом, позже также выпускал синглы в жанре хаус. Кавасаки также известен как один из разработчиков новых технологий для синтезаторов Korg и Roland. С 2000 года артист жил и работал в Таллине.
Как писал NEWS.ru, американский музыкант Боб Дилан впервые стал лидером чарта Billboard. Первую строчку заняла его песня Murder Most Foul.
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