https://static.news.ru/photo/d9c582ce-90cd-11eb-81f1-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: zloyrock.ru

В Москве умер лидер группы «Старый приятель» Александр Зарецкий. Ему было 53 года.

О смерти основателя коллектива сообщается в аккаунте группы в Instagram.

Ребята, Саши Зарецкого больше нет с нами. Очень трудно говорить и писать. Но мы можем помочь семье. Давайте сделаем это. Мы вместе, — говорится в сообщении.

В конце февраля Зарецкий заболел коронавирусом. В этой связи был перенесён запланированный на конце марта концерт группы. Сам музыкант 11 марта сообщил поклонникам, что уже находится дома. 23 марта он отпраздновал день рождения, а 26 марта перенёс инфаркт, после чего впал в кому.

Группа «Старый приятель» была основана в 1995 году в Москве, когда молодой пианист Александр Зарецкий, имеющий небольшой запас песен собственного сочинения, предложил автору, певцу и гитаристу Андрею Шурикову, объединиться в творческий союз. Среди наиболее известных композиций коллектива песни «Московская любовь», «Новый день календаря» и «Не плачь».