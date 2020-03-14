https://static.news.ru/photo/14c32ce2-6680-11ea-afdb-fa163e074e61_660.jpg Дженезис Пи-Орридж Фото: pandrogyne/instagram.com

Лидер группы Psychic TV и один из основателей коллектива Throbbing Gristle Дженезис Пи-Орридж скончался на 71-м году жизни. О смерти музыканта сообщили члены его семьи.

Дорогие друзья, семья и поклонники, с тяжёлым сердцем мы сообщаем вам о том, что ушёл из жизни наш любимый отец — Дженезис Брейер Пи-Орридж, — цитирует The Guardian дочь Пи-Орриджа.

Она уточнила, что музыкант два с половиной года боролся с лейкемией.

Дженезис Пи-Орридж родился в Манчестере 22 февраля 1950 года. Его называют одним из основателей стиля индастриал. В 1976 году он открыл независимый лейбл звукозаписи Industrial Records.

Ранее NEWS.ru писал, что 26 февраля умер американский музыкант и один из основателей группы Mazzy Star Дэвид Робэк. Ему был 61 год. Робэк также был участником коллективов Rain Parade и Opal. Он основал Mazzy Star, когда во время тура Opal коллектив покинула Кендра Смит и на её место пришла певица Хоуп Сандовал. Она также известна своим сотрудничеством с Massive Attack.