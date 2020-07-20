Умер композитор Евгений Родыгин

https://static.news.ru/photo/645d5084-ca62-11ea-9c08-fa163e074e61_660.jpg Евгений Родыгин Фото: Анатолий Семехин/ТАСС

Умер российский композитор Евгений Родыгин. Ему было 95 лет.

Уральский артист скончался в Екатеринбурге, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление культуры городской администрации.

Мы скорбим и соболезнуем родным и близким Евгения Павловича. Это большая потеря для нашего города, страны, а также для музыки в целом, — говорится в сообщении.

Фронтовик и народный артист России Родыгин стал одним из самых знаменитых уральских композиторов. Он написал множество песен, среди которых «Уральская рябинушка», «Свердловский вальс», «Едут новосёлы», «Белым снегом». Указом губернатора Евгения Куйвашева 2020 год в регионе был объявлен годом Родыгина.

Как писал NEWS.ru, премьерный показ мюзикла, основанного на романе русского писателя Льва Толстого «Война и мир», состоится осенью. Постановщиком выступил композитор Алексей Рыбников.