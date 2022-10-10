Умер клавишник группы «Ласковый май» Умер клавишник «золотого состава« группы »Ласковый май» Михаил Афанасьев

Фото: Соцсети

Михаил Афанасьев

Умер клавишник первого состава группы «Ласковый май» Михаил Афанасьев, сообщил в своей соцсети продюсер проекта Андрей Разин. По его словам, музыкант скончался в Нижнем Новгороде. Разин охарактеризовал Афанасьева как надежного человека, отметив, что его «любили безумно все в группе, всегда им дорожили».

Сегодня пришла печальная весть из России, из Нижнего Новгорода. Ушел из жизни клавишник первого состава «Ласкового мая», который бессменно работал в моей группе всегда, бессменно сопровождал концерты мои. Это уникальный человек Миша Афанасьев, которого любили безумно все в группе «Ласковый май», всегда им дорожили и знали, насколько он надежный человек. Приношу самые искренние соболезнования от моей семьи, от всей группы «Ласковый май», — сказал Разин.

В ночь на 23 июня в возрасте 48 лет умер солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов. Причиной гибели певца стал обширный инфаркт. Друзья артиста довезли его до больницы, но врачи не смогли помочь исполнителю. Медики боролись за жизнь Шатунова около полутора часов, но артист скончался.

Накануне Разин направил иск в кассационный суд о правах на песни коллектива, несмотря на обещания этого не делать после того, как сторона Шатунова выиграла апелляцию. До этого в начале июня 2022 года Ставропольский краевой суд постановил, что все права на треки группы принадлежат Юрию Шатунову. После смерти певца, 23 июня, Разин обещал не оспаривать это решение.