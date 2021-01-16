Умер исполнитель классической индийской музыки Гулам Мустафа Хан

https://static.news.ru/photo/934bed4e-58d1-11eb-927d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Government of India

Певец и музыкант, исполнитель индийской классической музыки Гулам Мустафа Хан скончался в возрасте 89 лет.

О смерти известного артиста сообщили его родственники. По их словам, он умер в городе Мумбаи, передаёт NDTV.

В 2019 году у музыканта произошёл инсульт, после чего его частично парализовало. 3 марта ему должно было исполниться 90 лет.

Хан родился в семье музыкантов и ещё в юности стал известен как исполнитель песен в традиционных стилях Северной Индии. Вскоре к нему начали обращаться почётным титулом устад (учитель, мастер). Он был удостоен высоких государственных наград, получил несколько орденов. Также он известен как закадровый певец в индийских фильмах. Российским зрителям, в частности, знакомы такие картины, как «Дорогая Умрао» и «Аагаман».

Ранее NEWS.ru писал, что бывший бас-гитарист и вокалист знаменитой американской группы Vanilla Fudge Тим Богерт скончался на 77-м году жизни. Он умер после долгой борьбы с онкологическим заболеванием.