Умер греческий композитор Вангелис

Вангелис Одиссеас Папатанасиу / Фото discogs.com

В возрасте 79 лет умер греческий композитор Вангелис Одиссеас Папатанасиу, сообщает газета «Катимерини». Причины его смерти не сообщаются. Вангелиса называют одним из родоначальников электронной музыки.

Будущий композитор родился в 1943 году в городе Волос. Ещё в раннем возрасте он проявил интерес к музыке, таланты юного Вангелиса стали очевидными уже в четыре года, а впервые его музыка прозвучала со сцены, когда ему было шесть лет. Профессионального музыкального образования он так и не получил, на его творчество повлияли народные греческие песни и православная христианская хоровая музыка.

В юном возрасте он играл в различных греческих рок-группах, а позже уехал в Париж на учёбу в Сорбонну. Во Франции он решил остаться после того, как в Греции в 1967 году установилась военная диктатура в результате путча «чёрных полковников». Вдали от дома его привлекло звучание электронных синтезаторов, эта была новая область для музыкальных экспериментов в то время. Она позволила Вангелису создавать сложные инструментальные композиции с использованием в большом количестве передовых синтезаторов и других электронных инструментов, это впоследствии станет его фирменным звучанием.

Несмотря на относительный успех на французской сцене в начале 1970-х годов, в 1974 году Вангелис решает переехать в Лондон, где он основывает собственную студию звукозаписи Nemo Studios. Здесь он начал запись серии электронных альбомов, таких как Heaven and Hell (1975), Albedo 0,39 (1976), Spiral (1977), Beaubourg (1978) и China (1979). Части из Heaven and Hell впоследствии использовались в качестве главной темы в телевизионном сериале Карла Сагана «Космос».

В 1981 году выходит фильм «Огненные колесницы» с музыкой Вангелиса. За эту музыку он удостоился премий «Оскар» и «Грэмми». Заглавный трек с альбома стал единственной греческой композицией в истории, возглавившей национальный хит-парад США. В 1982 году он написал музыку к фильму «Бегущий по лезвию». Позже его композиции прозвучат в картинах «1492: Завоевание рая» и «Подводной Одиссеи» Жака Кусто.

В 1990-е Вангелис сочинил вокальную симфонию Mythodea, которая позже стала официальной музыкой миссии NASA, её исполняли в Храме Зевса в Афинах в преддверии Олимпиады 2004 года. Также он написал музыку для церемонии открытия Игр в Афинах.