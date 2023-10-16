Композитор Геннадий Гладков ушел из жизни в возрасте 88 лет. Народный артист России умер дома.

Геннадий Игоревич известен музыкой к таким популярным мультипликационным и художественным фильмам, как «Бременские музыканты», «Малыш и Карлсон», «12 стульев», «Джентльмены удачи», «Голубой щенок» и многим другим.

NEWS.ru собрал в галерее фото любимого миллионами зрителей музыканта.

Дирижер Владимир Юровский и композитор Геннадий Гладков (слева направо) на репетиции концерта

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Дирижер Владимир Юровский и композитор Геннадий Гладков (слева направо) на репетиции концерта

Мультипликационный фильм «Бременские музыканты» режиссера Инессы Ковалевской. Композитор Геннадий Гладков, 1969 год

Фото: Russian Look/Globalllokpress

Мультипликационный фильм «Бременские музыканты» режиссера Инессы Ковалевской. Композитор Геннадий Гладков, 1969 год

Мультипликационный фильм «Малыш и Карлсон» режиссера Бориса Степанцева. Композитор Геннадий Гладков, 1968 год

Фото: Студия «Союзмультфильм»

Мультипликационный фильм «Малыш и Карлсон» режиссера Бориса Степанцева. Композитор Геннадий Гладков, 1968 год

Авторский вечер композитора Г. Гладкова «Люди и страсти», 2010 год

Фото: Шарифулин Валерий/ТАСС

Авторский вечер композитора Г. Гладкова «Люди и страсти», 2010 год

Композитор Геннадий Гладков

Фото: Виталий Арутюнов/РИА Новости

Композитор Геннадий Гладков

Студия «Пионерия» в Железнодорожном, 1976 год

Фото: Валерий Худяков/ТАСС

Студия «Пионерия» в Железнодорожном, 1976 год

Концерт, посвященный 80-летию композитора Геннадия Гладкова, в Москве, 2015 год

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Концерт, посвященный 80-летию композитора Геннадия Гладкова, в Москве, 2015 год