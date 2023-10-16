Авторский вечер композитора Г. Гладкова «Люди и страсти», 2010 год
Композитор Геннадий Гладков ушел из жизни в возрасте 88 лет. Народный артист России умер дома.
Геннадий Игоревич известен музыкой к таким популярным мультипликационным и художественным фильмам, как «Бременские музыканты», «Малыш и Карлсон», «12 стульев», «Джентльмены удачи», «Голубой щенок» и многим другим.
NEWS.ru собрал в галерее фото любимого миллионами зрителей музыканта.
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Дирижер Владимир Юровский и композитор Геннадий Гладков (слева направо) на репетиции концерта
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Дирижер Владимир Юровский и композитор Геннадий Гладков (слева направо) на репетиции концерта
Фото: Russian Look/Globalllokpress
Мультипликационный фильм «Бременские музыканты» режиссера Инессы Ковалевской. Композитор Геннадий Гладков, 1969 год
Фото: Russian Look/Globalllokpress
Мультипликационный фильм «Бременские музыканты» режиссера Инессы Ковалевской. Композитор Геннадий Гладков, 1969 год
Фото: Студия «Союзмультфильм»
Мультипликационный фильм «Малыш и Карлсон» режиссера Бориса Степанцева. Композитор Геннадий Гладков, 1968 год
Фото: Студия «Союзмультфильм»
Мультипликационный фильм «Малыш и Карлсон» режиссера Бориса Степанцева. Композитор Геннадий Гладков, 1968 год
Фото: Шарифулин Валерий/ТАСС
Авторский вечер композитора Г. Гладкова «Люди и страсти», 2010 год
Фото: Шарифулин Валерий/ТАСС
Авторский вечер композитора Г. Гладкова «Люди и страсти», 2010 год
Фото: Виталий Арутюнов/РИА Новости
Композитор Геннадий Гладков
Фото: Виталий Арутюнов/РИА Новости
Композитор Геннадий Гладков
Фото: Валерий Худяков/ТАСС
Студия «Пионерия» в Железнодорожном, 1976 год
Фото: Валерий Худяков/ТАСС
Студия «Пионерия» в Железнодорожном, 1976 год
Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Концерт, посвященный 80-летию композитора Геннадия Гладкова, в Москве, 2015 год
Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Концерт, посвященный 80-летию композитора Геннадия Гладкова, в Москве, 2015 год