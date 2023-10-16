Александр Таланов

Умер Геннадий Гладков: фото автора музыки к «Бременским музыкантам» На 89-м году жизни скончался известный детский композитор Геннадий Гладков

16 октября 2023 в 13:45

Фото: Шарифулин Валерий/ТАСС

Авторский вечер композитора Г. Гладкова «Люди и страсти», 2010 год