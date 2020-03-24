Трес Уоррен Трес Уоррен Фото: Psychic Ills/facebook.com

Умер основатель, вокалист и гитарист группы Psychic Ills Рес Уоррен. Ему был 41 год.

О смерти Уоррена сообщили его коллеги по коллективу в Facebook.

Трес был любителем музыки — его душа была соткана из неё, и он вложился в неё со всем сердцем и страстью, — говорится письме.

О причинах смерти артиста не сообщается.

Как писал NEWS.ru, участники британской группы Bring Me The Horizon решили не отменять планы на запись нового альбома из-за карантина, введённого в связи с пандемией коронавируса. Музыканты начали записывать новые песни, находясь в одном доме в самоизоляции.

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