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Джазмен из Камеруна Ману Дибангу умер во Франции после заражения новой коронавирусной инфекцией. На момент смерти музыканту было 86 лет.

По словам близких саксофониста, похороны пройдут в закрытом режиме, а церемония прощания будет организована «как можно скорее». Ману Дибанго известен композициями в стиле макосса — особом жанре камерунской музыки. Особую...