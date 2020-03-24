Умер основатель, вокалист и гитарист группы Psychic Ills Рес Уоррен. Ему был 41 год.
О смерти Уоррена
Трес был любителем музыки — его душа была соткана из неё, и он вложился в неё со всем сердцем и страстью, — говорится письме.
О причинах смерти артиста не сообщается.
Как писал NEWS.ru, участники британской группы Bring Me The Horizon решили не отменять планы на запись нового альбома из-за карантина, введённого в связи с пандемией коронавируса. Музыканты начали записывать новые песни, находясь в одном доме в самоизоляции.
Добавьте наши новости в избранные источники