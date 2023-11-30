Умер фронтмен группы The Pogues Фронтмен группы The Pogues Шейн Макгоуэн скончался на 66-м году жизни

Фото: POP-EYE/Global Look Press

Шейн Макгоуэн

Основатель ирландской группы The Pogues Шейн Макгоуэн скончался в возрасте 65 лет, о чем сообщила в Instagram (деятельность в РФ запрещена) его жена Виктория Мэри. Музыкант считается одной из самых ярких и грандиозных легенд панк-рока.

Невозможно описать потерю, которую я ощущаю, и тоску по его улыбке, которая осветила мой мир. Ты будешь жить в моем сердце всегда. Ты значил для меня целый мир, — написала супруга артиста.

Макгоуэн ушел из жизни в ночь на 30 ноября после продолжительной болезни. В декабре прошлого года его госпитализировали с вирусным энцефалитом, после чего он несколько месяцев провел в отделении интенсивной терапии.

Премьер-министр Ирландии назвал Макгоуэна «потрясающим музыкантом и артистом». Как написал политик на странице в соцсети Twitter (X), основатель The Pogues смог через песни передать ирландский опыт, в особенности опыт жизни граждан Ирландии за границей.

Ранее скончался один из основателей российской рок-группы «Алиса» Андрей Шаталин. Гитарист умер на 64-м году жизни. Причина смерти музыканта неизвестна. Коллеги по коллективу, с которыми Шаталин выступал в течение 19 лет, выразили соболезнования родным и близким артиста.