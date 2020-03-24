https://static.news.ru/photo/35c86db4-6db8-11ea-87f8-fa163e074e61_660.jpg Габриель Дельгадо-Лопес Фото: Rainer Merkel/imago stock&people/Global Look Press

Умер один из основателей и фронтмен немецкой группы Deutsch-Amerikanische Freundschaft (DAF) Габриель Дельгадо-Лопес. Ему был 61 год.

О смерти музыканта сообщил его коллега по коллективу Роберт Герл в Instagram.

Мой давний друг и товарищ по группе Габи Дельгадо скончался прошлой ночью, — написал Герл.

Артисты вдвоём основали DAF в конце 1970-х годов. Изначально в коллектив входили и другие участники, однако позже группа превратилась в дуэт Дельгадо и Герла. Дискография DAF насчитывает семь альбомов — последний, Fünfzehn neue D.A.F.-Lieder, вышел в 2003 году.

Как писал NEWS.ru, участники британской группы Bring Me The Horizon решили не отменять планы на запись нового альбома из-за карантина, введённого в связи с пандемией коронавируса. Музыканты начали записывать новые песни, находясь в одном доме в самоизоляции.