Умер дирижёр Михаил Юровский

Дирижёр Государственного оркестра России имени Е.Ф. Светланова Михаил Юровский скончался на 77-м году жизни. Об этом сообщается на сайте музыкального коллектива.

Ушёл из жизни выдающийся дирижёр Михаил Юровский (1945-2022), — говорится в сообщении.

Причины смерти не называются.

В сообщении говорится, что за последние десять лет Юровский неоднократно выступал с оркестром имени Светланова в России и за рубежом, в том числе в цикле просветительских концертов «Истории с оркестром» в Концертном зале имени П.И. Чайковского. Госоркестр выразил глубокие соболезнования родным и близким музыканта.

Михаил Юровский окончил музыкальное училище при Московской консерватории, учился на теоретическом отделении Московской консерватории по классам оперно-симфонического дирижирования и теории музыки. Работал ассистентом дирижёра Большого симфонического оркестра Всесоюзного радио и Центрального телевидения, дирижёром Московского музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, Большого театра.

В 1989 году эмигрировал с семьёй в Германию. Там работал дирижёром Оперы Земпера в Дрездене, главным дирижёром и музыкальным руководителем Филармонического оркестра Северо-западной Германии. В 1999–2001 годах — главный дирижёр Лейпцигского оперного театра, с 2006 года — ведущий дирижёр Симфонического оркестра Кёльнского радио.