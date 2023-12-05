Умер британский музыкант Денни Лэйн, работавший с Полом Маккартни

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Денни Лэйн

Умер британский музыкант и автор песен Денни Лэйн, ему было 79 лет. О смерти исполнителя сообщила его супруга Элизабет Хайнс, ее слова приводит портал Ultimateclassicrock.com. В последнее время мужчина боролся с заболеванием легких.

Мой дорогой муж мирно скончался сегодня рано утром. Я была у его постели, держала его за руку и играла для него его любимые рождественские песни. Последние несколько недель он пел рождественские песни, а я продолжала играть <...>, пока он <...> находился в отделении интенсивной терапии на аппарате искусственной вентиляции легких, — сообщила жена музыканта.

Денни Лэйн наиболее известен как сооснователь и постоянный участник группы Wings вместе с Полом и Линдой Маккартни. Он также был одним из основателей группы The Moody Blues, участвовал в записи дебютного альбома, а затем ушел из коллектива. После распада Wings Лэйн занялся сольной карьерой, выпустив за эти годы несколько альбомов. Его заключительная студийная работа, The Blue Musician, вышла в 2008 году.

В последние несколько месяцев музыкант регулярно попадал в больницу из-за болезни легких. Недуг обострился после того, как Лэйн переболел коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в возрасте 85 лет умер поэт-песенник и музыкант Анатолий Горохов. Он в первую очередь известен как автор песен «Наша служба и опасна, и трудна» и «Королева красоты». Горохов также исполнял песни в кино и мультфильмах, в числе которых «Мама», «Мэри Поппинс, до свиданья», «Катерок», «Бременские музыканты» и другие.