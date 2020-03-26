https://static.news.ru/photo/5d93cdd4-6e80-11ea-b9b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fernanda Balster via imago-images.de/Global look Press

Умер американский музыкант Билл Рифлин в возрасте 59 лет. Он был известен как участник групп Ministry, R.E.M., KMFDM, Swans, King Crimson и Nine Inch Nails.

О смерти артиста сообщили его коллеги по Ministry в Twitter.

Сегодня мы потеряли замечательного художника, потрясающего человека, который был неотъемлемой частью развития и успеха Ministry, — говорится в сообщении.

Как отмечает Variety о ссылкой на друзей и близких музыканта, последние годы жизни Рифлин боролся с онкологическим заболеванием.

Как писал NEWS.ru, группа Swans вернётся в Россию с концертами. Последний раз коллектив приезжал в 2016 году. Артисты дадут представления 3 сентября в Москве и 5 сентября в Санкт-Петербурге.