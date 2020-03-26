Умер американский музыкант Билл Рифлин в возрасте 59 лет. Он был известен как участник групп Ministry, R.E.M., KMFDM, Swans, King Crimson и Nine Inch Nails.
О смерти артиста
Сегодня мы потеряли замечательного художника, потрясающего человека, который был неотъемлемой частью развития и успеха Ministry, — говорится в сообщении.
Как
Как писал NEWS.ru, группа Swans вернётся в Россию с концертами. Последний раз коллектив приезжал в 2016 году. Артисты дадут представления 3 сентября в Москве и 5 сентября в Санкт-Петербурге.
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