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Умер автор саундтрека к сериалу «Твин Пикс» Анджело Бадаламенти

Автор саундтрека к сериалу «Твин Пикс» Анджело Бадаламенти умер в возрасте 85 лет. О смерти авангардно-джазового композитора сообщила его племянница, композитор умер у себя дома в окружении семьи в Линкольн-парке, штат Нью-Джерси, сообщает Hollywood Reporter.

Бадаламенти известен также как автор музыки к фильмам «Шоссе в никуда», «Малхолланд Драйв» и «Синий бархат». Он также написал музыку к фильму Федора Бондарчука «Сталинград» (2013).

На протяжении своей карьеры музыкант сотрудничал с представителями самых разных жанров, включая Пола Маккартни, Лайзу Минелли, Дэвида Боуи. Но всемирную известность ему принесла работа в Дэвидом Линчем. За музыкальную тему к сериалу «Твин Пикс» в 1990 году композитор был удостоен премии «Грэмми».

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