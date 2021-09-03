Укупник и Дробыш высказались о новом альбоме группы ABBA

Певец Аркадий Укупник и музыкальный продюсер Виктор Дробыш в беседе с NEWS.ru высказались о новом альбоме группы ABBA, который выйдет 5 ноября.

Укупник считает, что артисты не смогут повторить свой успех, поскольку их фанаты уже выросли.

Я не думаю, что группа может повторить успех, я думаю можно услышать что-то новенькое. Его невозможно повторить по двум причинам: публика, которая росла с песнями ABBA она уже изменилась, а у молодёжи другие пристрастия, — рассказал певец.

По его словам, сейчас молодёжь не сможет воспринять что-то новое от группы.

Тем не менее с нетерпением жду новые песни ABBA, — подчеркнул Укупник.

Музыкальный продюсер Виктор Дробыш назвал произошедшее великим событием. Он уверен, что группа будет гастролировать с новым альбомом, и их выступления будут популярны.

Мне кажется, что это великое событие. Эта одна из великих групп в истории поп-музыки, — считает Дробыш.

Группа ABBA была создана в 1972 года. Музыкальный коллектив считается одним из самых успешных за всю историю поп-музыки. С начала 80-х годов группа перестала гастролировать и не выпускала новых песен, но никогда официально не объявляла о распаде.

2 сентября стало известно, что ABBA выпустит новый альбом. Пластинка получит название Voyage. Это первый альбом после почти 40-летнего перерыва. Артисты обнародовали две песни из нового альбома, а также завели аккаунт в TikTok.