Украинская рэперша, финны в трусах: фото с первого полуфинала Евровидения

Фото: Jessica Gow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина – Alyona Alyona & Jerry Heil

В шведском городе Мальмё 7 мая стартует конкурс «Евровидение-2024». Сегодня участники из 18 стран представят номера на суд публики. Представители из Великобритании, Германии и Швеции уже квалифицированы в финал конкурса, и за них нельзя голосовать. 9 мая состоится второй полуфинал, а 11-го — финал. В 2024 году на Евровидение приехали музыканты из 37 государств.

Среди стран, чьи артисты появятся на сцене Евровидения 7 мая, — Азербайджан, Кипр, Сербия, Литва, Ирландия, Украина, Польша, Хорватия, Исландия, Словения, Финляндия, Молдавия, Швеция, Австралия, Португалия и Люксембург. Голосование откроется после выступления всех исполнителей.

Фаворитами конкурса называют певицу из Ирландии Бэмби Таг, которая выбрала для выступления образ ведьмы, певца из Хорватии Baby Lasagna с песней Rim Tim Tagi Dim и дуэт с Украины Alyona Alyona и Jerry Heil с композицией Teresa & Maria. Группа Windows95man из Финляндии также привлекла внимание зрителей своим номером.

Россия не принимает участия в Евровидении, но поклонники конкурса могут посмотреть трансляцию на YouTube.

Какие артисты уже выступили на сцене в Мальмё — смотрите в фотогалерее NEWS.ru.