«Уходит популярность»: Соседов о покинувшем «Би-2» гитаристе Звонкове Критик Соседов: было очевидно, что «Би-2» не станут популярны за границей

Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Гитарист Андрей Звонков

Российские артисты не будут популярны за границей и не нужно было уезжать, чтобы это понять, отметил в разговоре с NEWS.ru музыкальный критик Сергей Соседов. Так он прокомментировал уход из группы «Би-2» гитариста Андрея Звонкова. По его словам, все в этой жизни когда-то заканчивается. Это касается и деятельности самого музыкального коллектива.

Все когда-то заканчивается в этом мире, это касается деятельности и самой группы. Со временем уходит популярность, заканчиваются физические ресурсы, творческие. Приходит новое время и новая мода, а с ней и новые звезды. Увидим, какое будущие ждет «Би-2», — сказал критик.

По его словам, музыканты «нахапали денег» в России и теперь могут позволить себе жить где угодно. При этом он считает, что артисты прекрасно понимали, что за границей «они никому не нужны».

Им хватит заработанных денег до конца жизни, еще и детям останется. Думаю, сами артисты понимали, что они за границей никому не нужны, просто они захотели и покинули Россию, — добавил Соседов.

Об уходе гитариста Звонкова из группы сообщили сами музыканты в своем Telegram-канале. Там отметили, что в составе коллектива он был с 2006 года.

Ранее солист группы Лева Бортник (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заявил, что сейчас музыкальный коллектив «Би-2» находится в состоянии банкротства. При этом он выразил уверенность, что в этом положении они оказались ненадолго.