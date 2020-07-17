Участники The Beatles объединились для записи нового альбома

Британские музыканты Пол Маккартни и Ринго Старр, известные как участники группы The Beatles, объединились, чтобы записать мини-альбом.
Сейчас артисты работают над новой версией песни Маккартни A Beautiful Night, которая станет частью перевыпуска его альбома Flaming Pie 1997 года,
Я годами говорил Ринго о том, как было бы здорово сделать что-то вместе, потому что мы, по сути, вне The Beatles ничего толком так и не записали, — сказал артист.
Он рассказал, что однажды музыкант и друг Маккартни, Джефф Линн, сказал, что «битлы» должны объединиться, и Старр был приглашён поработать над A Beautiful Night, что переросло в запись мини-альбома.
7 июля Ринго Старр отметил своё 80-летие, писал NEWS.ru. По данным BBC, Маккартни
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