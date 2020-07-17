Участники The Beatles объединились для записи нового альбома

https://static.news.ru/photo/17ab1538-c813-11ea-9163-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

Британские музыканты Пол Маккартни и Ринго Старр, известные как участники группы The Beatles, объединились, чтобы записать мини-альбом.

Сейчас артисты работают над новой версией песни Маккартни A Beautiful Night, которая станет частью перевыпуска его альбома Flaming Pie 1997 года, сообщает NME. Пластинка войдёт в архивную коллекцию бас-гитариста The Beatles. В ней также будут представлены 32 бонусные аудиодорожки и книга на 128 страниц с фотографиями, сделанными первой женой музыканта Линдой.

Я годами говорил Ринго о том, как было бы здорово сделать что-то вместе, потому что мы, по сути, вне The Beatles ничего толком так и не записали, — сказал артист.

Он рассказал, что однажды музыкант и друг Маккартни, Джефф Линн, сказал, что «битлы» должны объединиться, и Старр был приглашён поработать над A Beautiful Night, что переросло в запись мини-альбома.