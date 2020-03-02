https://static.news.ru/photo/29445a40-5ca0-11ea-9f54-fa163e074e61_660.jpg Flavor Flav Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американского музыканта Уильяма Джонатана Дрейтона, известного как рэпер Flavor Flav, уволили из группы Public Enemy, одним из основателей которой он является.

Уход Flavor Flav связан с его письмом, в котором он указал, что не разрешает его коллегам по коллективу использовать его имя во время концерта в поддержку кандидата в президенты США Берни Сандерса, сообщает Deadline.

На митинге в поддержку политика, которое прошло накануне в Лос-Анджелесе, было заявлено выступление рэперов как Public Enemy Radio, однако приписку «Radio» на афише якобы напечатали «очень мелким шрифтом».

Как рассказал представитель Flavor Flav, музыкант был против «несанкционированного использования его изображения и имиджа в поддержку митинга Сандерса». Юрист отметил, что реклама мероприятия, создавшая впечатление, что кандидата в президенты от демократов поддерживает рэпер, «может привести к распаду Public Enemy и, таким образом, приведёт к молчанию одного из самых громких голосов в стране, выступающих за социальные перемены».

Коллега Flavor Flav по группе, рэпер Chuck D, заявил, что не делает нападок в его, а наполнить персону своего напарника «политическим апломбом» он назвал глупостью. Адвокат Chuck D, в свою очередь, отметил, что товарный знак Public Enemy принадлежит именно его подзащитному.

Как писал NEWS.ru, американский музыкант Кёртис Джексон, известный как рэпер 50 Cent, пообещал, что завершит альбом погибшего при ограблении дома Башара Джексона (Pop Smoke).