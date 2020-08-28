Участника «Детского Евровидения» от России объявят 25 сентября

https://static.news.ru/photo/1151eaf0-e94b-11ea-bd14-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksandr Gusev/Global Look Press

Открыт приём заявок в академии Игоря Крутого, занимающейся отбором российских участников международного конкурса «Детское Евровидение», следует из сообщения пресс-службы организации.

Как ожидается, имя исполнителя от России объявят в Москве 25 сентября. Участника определят интернет-голосование и профессиональное жюри. Принять участие в отборе могут исполнители в возрасте от 9 до 14 лет. Они должны быть авторами текста и музыки песни или принимать участие в их написании. Приём заявок открыт до 10 сентября включительно, уточняет ТАСС.

Международный конкурс «Детское Евровидение» проходит ежегодно с 2003 года. В нём участвуют певцы в возрасте до 14 лет из стран, входящих в Европейский вещательный союз.

Ранее NEWS.ru писал, что Национальная общественная телерадиокомпания (НОТУ) отказала 12-летнему певцу Максиму Ткачуку в участии в детской версии Международного песенного конкурса «Евровидение». Юного артиста раскритиковали соотечественники после исполнения песни из советского фильма «В бой идут одни старики».

Жители Украины в социальных сетях начали травить Ткачука после того, как тот на конкурсе в Великобритании исполнил песню «Смуглянка». Мальчика стали называть «пропагандистом русского мира», а его родителей обзывать «сволочами». Также в адрес юноши радикально настроенные украинцы начали отправлять сообщения с угрозами.