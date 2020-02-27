https://static.news.ru/photo/4222497c-5954-11ea-9dc0-fa163e074e61_660.jpg Роберт Диггз Фото: Britta Pedersen/ZB/Global Look Press

Американский музыкант Роберт Диггз, известный как рэпер RZA из группы Wu-Tang Clan, выпустил альбом с песнями-медитациями.

В релиз, который RZA подготовил совместно с производителем чая Tazo Tea, вошли пять треков, сообщает Pitchfork.

В альбоме рэпер помогает слушателям найти «спокойную среду», прежде чем одержать верх над противниками духовного мира. Он говорит, как избавиться от отвлекающих и ядовитых мыслей, и объясняет, что «давление мира конкуренции приводит к стагнации».

Как писал NEWS.ru, участники Wu-Tang Clan решили открыть свой тематический парк развлечений в Южной Корее. Вице-президент компании Wu-Tang Management Джимми Канг в настоящее время ведёт переговоры с властями города Сеул.