Американский музыкант Роберт Диггз, известный как рэпер RZA из группы Wu-Tang Clan, выпустил альбом с песнями-медитациями.
В релиз, который RZA подготовил совместно с производителем чая Tazo Tea, вошли пять треков,
В альбоме рэпер помогает слушателям найти «спокойную среду», прежде чем одержать верх над противниками духовного мира. Он говорит, как избавиться от отвлекающих и ядовитых мыслей, и объясняет, что «давление мира конкуренции приводит к стагнации».
Как писал NEWS.ru, участники Wu-Tang Clan решили открыть свой тематический парк развлечений в Южной Корее. Вице-президент компании Wu-Tang Management Джимми Канг в настоящее время ведёт переговоры с властями города Сеул.
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