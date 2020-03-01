Певец Уку Сувисте представит Эстонию на международном песенном конкурсе «Евровидение». В 2018 году он принимал участие в российской версии шоу «Голос».
Сувисте стал победителем в отборочном туре, исполнив песню What Love Is,
Наставником исполнителя была певица Ани Лорак. Сейчас продюсированием эстонца занимается Филипп Киркоров.
Над песней, с которой Сувисте прошёл отбор, работала Шэрон Вон, в прошлом принимавшая участие в создании трека Scream Сергея Лазарева.
Как писал NEWS.ru, назначен крайний срок оглашения участников международного песенного конкурса «Евровидение». Каждая страна должна объявить своего представителя до 9 марта.
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