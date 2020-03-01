https://static.news.ru/photo/694cc596-5c5a-11ea-8c3d-fa163e074e61_660.jpg Уку Сувисте Фото: ukusuviste/instagram.com

Певец Уку Сувисте представит Эстонию на международном песенном конкурсе «Евровидение». В 2018 году он принимал участие в российской версии шоу «Голос».

Сувисте стал победителем в отборочном туре, исполнив песню What Love Is, сообщает ERR. За него проголосовали большинство телезрителей.

Наставником исполнителя была певица Ани Лорак. Сейчас продюсированием эстонца занимается Филипп Киркоров.

Над песней, с которой Сувисте прошёл отбор, работала Шэрон Вон, в прошлом принимавшая участие в создании трека Scream Сергея Лазарева.

Как писал NEWS.ru, назначен крайний срок оглашения участников международного песенного конкурса «Евровидение». Каждая страна должна объявить своего представителя до 9 марта.