Автор текстов «Красной плесени» подтвердил отсылку Путина к песне группы

Житель Симферополя Виктор выставил на продажу сборник матерных сказок, тексты из которого использовали музыканты «Красной плесени», сообщает «МК в Крыму». Через три дня после этого про группу вспомнили в связи с высказыванием президента РФ Владимира Путина, и Виктор выразил уверенность, что оно отсылает именно к песне коллектива.

Президент изменил фразу, в оригинале она звучит «нравится, не нравится — спи, моя красавица» из сказки «Спящая красавица». Паша написал её ещё до нашего с ним сотрудничества. Но то, что это фраза именно из песни, не вызывает у меня никаких сомнений, как и у многих людей. Услышать её от президента было удивительно, — прокомментировал Виктор.

Он не хотел разглашать свою работу с группой, поэтому его имени нет на дисках. За сборник Виктор просит 1,5 млн рублей и не торгуется, а также обещает покупателю бонус.

Это будут иллюстрации к сказкам, выполненные серьёзным художником. Порнушка своего рода. А что касается цены, то свою коллекцию я оценил в стоимость хорошего поддержанного автомобиля. Я посчитал, что заслужил хороший поддержанный автомобиль, хотя машины не люблю. Считаю, что это ещё заниженная цена. В нашей стране обеспеченных людей хватает. А я сейчас без работы и мне нужны деньги, — сказал он.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин не знаком с творчеством группы «Красная плесень». Он использовал фразу по отношению к Киеву и Минским соглашениям в контексте того, что государство должно выполнять взятые на себя обязательства.