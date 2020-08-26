Убийце Джона Леннона вновь отказали в досрочном освобождении

https://static.news.ru/photo/f64f047e-e7c2-11ea-a26b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dirk Renckhoff/imageBROKER.com/Global Look Press

Марку Чепмену, который отбывает наказание за убийство лидера The Beatles Джона Леннона, в 11-й раз отказали в освобождении. Так решила комиссия по УДО в Нью-Йорке.

Это означает, что 65-летнему Чепмену придётся отсидеть ещё два года до того, как его обращение рассмотрят в очередной раз. В 2018 году он также просился выйти досрочно, но ему и тогда отказали.

Что касается семьи Леннона, то его вдова Йоко Оно не раз выступала против того, чтобы убийца её мужа вышел на свободу. По её мнению, он представляет опасность не только для неё, но и для сыновей музыканта — Джулиана и Шона, пишет New York Daily News.

8 декабря 1980 года убийца пять раз выстрелил Леннону в спину. В тот момент музыкант вместе с женой возвращались из студии звукозаписи Hit Factory в Нью-Йорке. Смерть наступила через 25 минут после выстрелов из-за потери крови. Сам Чепмен не пытался скрыться с места преступления и дожидался полицейских за чтением романа Джерома Сэлинджера «Над пропастью во ржи».

Позже выяснилось, что до убийства он лечился от депрессии и даже несколько раз пытался покончить с собой. При этом убийца Леннона рассказывал полицейским, что хотел убить Жаклин Кеннеди Онассис и Элизабет Тейлор, однако суд признал его вменяемым. Чепмен получил пожизненное с правом просить об условно-досрочном освобождении через 20 лет, чем активно пользуется.

Как писал NEWS.ru, ранее убийце девятилетней девочки в Саратове дали пожизненный срок.