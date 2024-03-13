«Уберите бабушку со сцены»: Лолита поблагодарила МУЗ-ТВ за смелость Лолита поблагодарила МУЗ-ТВ за приглашение стать ведущей премии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лолита Милявская

Певица Лолита в ходе пресс-завтрака МУЗ-ТВ поблагодарила генерального директора телеканала Захара Бабина за приглашение стать ведущей премии 2024 года, передает корреспондент NEWS.ru. Исполнительница призналась, что если ее участие в церемонии кому-то не понравится, то она будет готова наблюдать за ней в качестве зрителя.

Благодарю Захара за смелость. Я не знаю, реально ли я стану ведущей. Не получится ли так, что вдруг кто-то напишет письмо и скажет: «Уберите бабушку со сцены». И это меня не обидит, потому что я настолько восторгаюсь каналом МУЗ-ТВ, что я согласна быть зрителем на своей лавочке у себя дома, — сказала Лолита.

Вместе с Лолитой ведущими премии «МУЗ-ТВ 2024 Возвращение» станут Лера Кудрявцева, Клава Кока и Владимир Маркони. Будет и пятый ведущий, имя которого пока держат в секрете.

На пресс-завтраке Лолита также рассказала, что после участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой стала «работать за еду». Певица отметила, что уже 2,5 месяца лишена возможности заниматься своей профессией.

Ранее телеведущий и блогер Отар Кушанашвили выступил в поддержку Лолиты на фоне отмены ее концертов. Шоумен напомнил, что до «голой» вечеринки певица «чуть ли не 40 лет» трудилась на сцене и радовала народ своими песнями.