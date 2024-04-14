«Папа счастлив»: что известно о новой возлюбленной Шуфутинского

Фото: Пресс-служба НТВ

Лера Кудрявцева и Михаил Шуфутинский

Михаил Шуфутинский в новом выпуске шоу «Секрет на миллион» на НТВ рассказал о своей новой возлюбленной. Как на нее отреагировали его дети, что известно о свадьбе?

Что было в личной жизни Шуфутинского

13 апреля Шуфутинскому исполнилось 76 лет. В передаче он рассказал ведущей Лере Кудрявцевой, что всегда в его личной жизни было много эмоций и ярких впечатлений. У шансонье было три спутницы жизни. Впервые он женился в 19 лет на Татьяне Ростовой. Вместе они прожили лишь четыре месяца. В шоу «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия 1» Шуфутинский признавался, что не был ей верен.

Со второй супругой, Маргаритой, они сыграли свадьбу в 1971 году и прожили вместе 50 лет. Вместе с Шуфутинским Маргарита уехала из Москвы в Магадан, обеспечивала семью как парикмахер, пока Михаил занимался творчеством. Через год после свадьбы родился их первый сын Дэвид, а в 1974 году второй, Антон. В 1981 году семья решила эмигрировать в США, где Маргарита посвятила все свое время детям и дому. Она умерла в 2015 году в Лос-Анджелесе от сердечной недостаточности в возрасте 66 лет.

Певец тяжело переносил смерть жены. Выйти из кризиса помогла Шуфутинскому танцовщица из его балета Светлана Уразова. Они были знакомы давно — девушка работала в его балете на протяжении 25 лет.

Фото: Пресс служба НТВ

Почему Шуфутинский на захотел пышной свадьбы

Как рассказал шансонье, они давно уже в стабильных отношениях, дочь Светланы Арину он считает родной, однако не спешит вести свою избранницу под венец. По словам Шуфутинского, «им и так хорошо».

Уразова рассказала, что Михаил сильно ее ревнует, постоянно контролирует ее по телефону. Лера Кудрявцева отметила, что Шуфутинский сильно похудел — певец подтвердил, что сделал это ради супруги.

Как рассказал Шуфутинский в 2020 году, они со Светланой не смогли расписаться из-за проблем с документами. А в дальнейшем решили не спешить.

Как восприняли новую возлюбленную дети Шуфутинского

Шансонье рассказал, что с новой женой связан крупный скандал в его семье. Его дети отнеслись к Светлане по-разному, помня о том, что отец начал встречаться с новой избранницей еще при жизни матери.

51-летний Дэвид Шуфутинский работает в сфере кино в Москве. 41-летний Антон преподает в университете в Филадельфии.

«Дэвид [отнесся] приветливо и хорошо, он ее долго знал. Он был со мной в Москве с 1996 года. Они виделись во время моих концертов, и вообще мы общались. Антон воспринял жестче, ревностно. Дэвид проводил с ним беседы, говорил, что „папа счастлив“», — рассказал Шуфутинский.

Но куда хуже отнеслась к новой жене супруга младшего сына Брэнди — несмотря на то что состоятельный певец много помогал их семье.

Фото: Пресс служба НТВ Михаил Шуфутинский

«Брэнди могла пройти мимо и даже не поздороваться, хотя с ней были мои внуки. Я в ее сторону тоже не смотрел. Хотя я им помогал материально и продолжаю это делать», — рассказал шансонье.

В настоящее время у Шуфутинского пять внуков и две внучки. 17-летняя Анна учится в Италии на художника. 26-летний Андрей живет в Лос-Анджелесе, увлекается историей. 14-летний Михаил учится в Москве, увлекается музыкой. Еще один внук, Дмитрий, живет в Израиле. Кроме того, есть Захар и Ханна.

Через несколько месяцев Шуфутинский должен стать прадедушкой: о скором рождении первенца ему рассказал 21-летний внук Ной, который также живет в Израиле.

С кем Шуфутинский снял новый клип

Новый клип «Помада на щеке» на песню Михаила Гуцериева вышел 13 апреля. В нем снялись Михаил Шуфутинский и певица MIA BOYKA (Мария Бойко). Режиссером видео стала Алина Верипя. Съемки видео проходили в течение двух дней в Москве и Подмосковье.

Как пишет «Говорит Москва», клип стал новой серией музыкальной киносаги «Вселенная GM». Композитор и продюсер «Вселенной GM» Дарья Кузнецова рассказала, что написала довольно сложную сценарную историю для этого клипа: за несколько минут в клипе показывается смена нескольких эпох: и 60-е, и 70-е годы, конец 90-х и наши дни. Для поклонников творчества Михаила Шуфутинского в клипе приготовлены сюрпризы: архивные фотографии из студии звукозаписи и гастролей легендарного артиста самых разных лет.

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