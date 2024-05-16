«У меня подступили слезы»: Валерий Кипелов о песнях SHAMAN Валерий Кипелов рассказал, что едва не расплакался от песни SHAMAN «Встанем»

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Валерий Кипелов

Рок-музыкант, бывший вокалист группы «Ария» Валерий Кипелов рассказал на церемонии награждения лауреатов премии Минобороны в области культуры и искусства за 2023 год, что расплакался, услышал песню SHAMAN «Встанем». По его словам, которые приводит MK.RU, всплеск популярности патриотических песен будет только расти, несмотря на существующие обвинения некоторых исполнителей в конъюнктуре.

Говоря о современной патриотической песне, любят обсуждать SHAMAN. Не знаю, но, например, когда я услышал его песню «Встанем» — у меня подступили слезы. Кто бы что ни говорил, надеюсь, что мы это музыкальное направление не упустим и не потеряем, — подчеркнул Кипелов.

8 мая SHAMAN вместе с коллективом радиостанции «Калина Красная» навестил бойцов СВО, проходящих реабилитацию в московском клиническом госпитале. Артист объяснил свой визит желанием поддержать солдат и поздравить их с наступающим Днем Победы.

До этого SHAMAN представил свою версию народной переработки стихотворения-песни унтер-офицера Невского пехотного полка Николая Веревкина «Под ракитою зеленой» на праздничном шоу Андрея Малахова «Песни от всей души». Исполнение артиста тронуло присутствовавших в студии, зрители тихо подпевали музыканту, а некоторые вытирали слезы.

При этом не все положительно оценивают образ певца. Актер и телеведущий Оскар Кучера усомнился в том, что Дронов является «иконой патриотизма» в России.