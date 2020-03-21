https://static.news.ru/photo/f90cf462-6c27-11ea-b4f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jason Moore/Global Look Press

Клавишник американской рок-группы Bon Jovi Дэвид Брайан сообщил, что сданный им тест на коронавирус показал положительный результат.

Об этом он написал в своём Instagram. По словам музыканта, он «болел неделю», однако с каждым днём чувствует себя всё лучше.

Он сообщил, что его карантин продлится ещё одну неделю. После чего Брайан снова пройдёт обследование.

Когда я почувствую себя лучше, меня снова обследуют, чтобы убедиться, что я свободен от этого противного вируса, — написал он.

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