Тюремный рэпер Гио ПиКа нагнал жути в новом клипе: новинки «VK Музыки» Гио ПиКа записал мрачный трек с тюремными отсылками, Saluki снимает клип на новый сингл «Огней», а британцы Placebo порадовали поклонников кавером

Фото: gio_pika/vk.com

Гио ПиКа

Молодой хип-хоп-исполнитель Арсений Несатый, известный под псевдонимом Saluki, поделился кадрами со съемок на свой новый хит «Огней», Гио ПиКа, прославившийся тюремным рэпом, представил поклонникам мрачный клип на новую песню «Один в поле воин», а знаменитая рок-группа Placebo напомнила о себе кавером на известный трек группы Tears for fears. NEWS.ru рассказывает о премьерах недели на основе обзоров музыкальных новинок в социальной сети «ВКонтакте».

Saluki: «Огней»

25-летний рэпер Saluki не устает подогревать интерес аудитории к своей персоне. Сначала он выпустил трек «Огней», который уже называют главным хитом осени, а сейчас вовсю занимается съемками клипа. На черно-белых кадрах музыкант тусуется под панковый лайв от VACÍO, мощный диджей-сет от Locked Club и оркестр мариачи в компании друзей. Съемки проходили целый день в баре Powerhouse Moscow. А сейчас команда работает над финальными штрихами.

Фото: saluki2076/vk.com Saluki

Мне кажется, что этот трек и так довольно простой, в хорошем смысле. И не хочу ассоциироваться только с какими-то сложными структурами. Потому что не всё, что я люблю сам, это что-то сложное. От сложности устаёшь, — говорит артист.

«Огней» войдет в новый альбом исполнителя, над которым он сейчас усиленно работает.

Гио ПиКа: «Один в поле воин»

Грузинский исполнитель Гио Джиоев, известный под псевдонимом Гио ПиКа, представил поклонникам не только новую песню, но и клип на нее под философским названием «Один в поле воин». Гио отлично известен знатокам андеграундного хип-хопа. Хотя сам рэпер представляет собой больше, чем рядовой хип-хоп-исполнитель. Его называют лагерным шаманом за особенный тембр голоса и дремучие лагерные тексты.

По сюжету клипа музыкант играет сам с собой (или самим собой) в гигантские шахматы, параллельно читая мрачный текст о «крытых тюрьмах» и «клыках волков в крови».

Один в поле воин, да. Но шли чередою года, мелькали кадрами крытые тюрьма, там шла в хату вода, — поет музыкант.

Артист никогда не был судим, не совершал преступлений и не находился в местах лишения свободы. Однако Гио не просто сочиняет тексты о тюрьмах, он профессионально изучает историю мест заключения и изучает рассекреченные архивы. Сам автор называет свои тексты злыми. Именно зло, которым кишат тюрьмы, пытается обнажить рэпер.

Placebo: Shout

Популярная британская рок-группа Placebo выпустила новинку пусть и не собственного сочинения. Музыканты записали электронный вариант трека Shout из репертуара синтипоп группы Tears for Fears.

История этого сотрудничества началась с другого кавера. Еще в 2000-х группа выпустила свой вариант песни Кейт Буш Running Up That Hill, который стал саундтреком к сериалу «Очень странные дела». Песня тут же взлетела в топы чартов. У Placebo богатый опыт записи саундтреков. В их исполнении этот трек звучал в сериалах «Одинокие сердца», «Дневники вампира» и «Как избежать наказания за убийство». Возможно, Shout вскоре ждет такой же успех.

Сами музыканты объясняют выбор кавера большой любовью к группе Tears for Fears и их культовому треку.

В середине 1980-х, когда я был подростком, Shout by Tears for Fears стала частью моего политического пробуждения. Сегодня я понимаю, что речь может идти о чем угодно, что радует или расстраивает человека. Для меня это призыв к оружию для самовыражения, высказывания собственной правды, — объясняет фронтмен группы Брайан Молко.

Он говорит, что наблюдает процесс политизации — повышенного интереса к политическим процессам — поколения, к которому принадлежит его сын. Мир вокруг продолжает рушиться, я хотел предложить сыну и его современникам гимн протеста, поскольку, похоже, именно они в основном всё еще способны спасти нас (мир от разрушения), резюмирует исполнитель.