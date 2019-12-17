Американская группа Twenty One Pilots выступит в Москве в 2020 году.
Дуэт даст концерт на «ВТБ Арене» 12 июля. Билеты появятся в продаже 20 декабря, предпродажа начнётся 18 декабря, сообщает «
Программа будет основана на их последнем на данный момент альбоме «Trench».
Предыдущие российские шоу Twenty One Pilots прошли в 2019 году на «ВТБ Арене» в Москве и в комплексе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге.
Как писал NEWS.ru, польская группа Behemoth, играющая блэк-метал, даст концерты в России в 2020 году. Коллектив выступит в Москве в клубе Adrenaline Stadium 15 мая и в клубе «А2» в Санкт-Петербурге 17 мая.
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