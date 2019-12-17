https://static.news.ru/photo/727d6a26-20c8-11ea-a742-fa163e074e61_660.jpg Twenty One Pilots Фото: Jan Huebner/Lakomski/www.imago/Global Look Press

Американская группа Twenty One Pilots выступит в Москве в 2020 году.

Дуэт даст концерт на «ВТБ Арене» 12 июля. Билеты появятся в продаже 20 декабря, предпродажа начнётся 18 декабря, сообщает « Афиша Daily ».

Программа будет основана на их последнем на данный момент альбоме «Trench».

Предыдущие российские шоу Twenty One Pilots прошли в 2019 году на «ВТБ Арене» в Москве и в комплексе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге.

Как писал NEWS.ru, польская группа Behemoth, играющая блэк-метал, даст концерты в России в 2020 году. Коллектив выступит в Москве в клубе Adrenaline Stadium 15 мая и в клубе «А2» в Санкт-Петербурге 17 мая.