«Творческий ресурс исчерпан»: Соседов об «отмене» лидера Pink Floyd Соседов: лидера Pink Floyd «отменили» на фоне исчерпанного творческого ресурса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидера и сооснователя Pink Floyd Роджера Уотерса начали «отменять» после поддержки России, так как группа исчерпала творческий ресурс, заявил музыкальный критик Сергей Соседов. В разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» эксперт отметил, что если бы группа продолжала приносить большие деньги, то корпорации нашли бы способы избежать такого развития событий и не стали бы отказываться от контрактов с артистами.

Прошло время многих прекрасных композиторов, чей творческий ресурс, увы, исчерпан. Если бы эти люди могли приносить большие деньги, то нашлась бы куча лазеек, чтобы избавить их от «отмены», — пояснил Соседов.

По словам критика, для корпораций «это просто бизнес». Он также связал «отмену» Уотерса с давлением англосаксонских политических сил на компании. Соседов напомнил, что раньше политические элиты также давили на артистов, которые хотели выступать в СССР, но они не смогли испортить жизнь талантливым музыкантам.

Ранее стало известно, что мультинациональная музыкально-развлекательная компания BMG намерена прекратить сотрудничество с сооснователем группы Pink Floyd Роджером Уотерсом. Причиной называют высказывания музыканта по ситуациям на Украине, в Израиле и США.