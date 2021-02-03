Лещенко высказался о Моргенштерне и Бузовой

https://static.news.ru/photo/39797734-371f-11ea-9444-fa163e074e61_660.jpg Лев Лещенко Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Народный артист РСФСР Лев Лещенко высказался о современных музыкантах и певцах. Он считает их «скороспелыми продуктами», от которых спустя какое-то время ничего не остаётся, про них просто забывают.

Такое мнение он выразил на канале RTVI. Он посетовал, что вместо певцов, поэтесс и композиторов сегодня одни сплошные «медиалица», за которыми следит молодёжь. У большинства из них нет классического образования.

Поэтому их продукт — это «тум-бум-тум» и два слова, которые можно трактовать как угодно, — отметил певец.

Лещенко рассказал историю об ученике, который оказался востребованным, хотя знал минимальный набор техник игры на инструменте. Но это не касается артистов, которые «чего-то добились» — рэпера Моргенштерна или певицы Ольги Бузовой, добавил артист.

Он рассказал, что изучал творчество молодых исполнителей на карантине. В фокус его интереса попали, в частности, певицы Гречка и Клава Кока, а также рэпер Оксимирон. По словам народного артиста, ему как профессиональному музыканту необходимо постоянно быть в курсе новых веяний.

Ранее NEWS.ru писал, что российский эстрадный певец Лев Лещенко рассказал, что думает об использовании ненормативной лексики артистами в творчестве, назвав это «смешным» и «нонсенсом». По его мнению, материться со сцены недопустимо.