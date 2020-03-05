https://static.news.ru/photo/24e584ba-5efd-11ea-a94e-fa163e074e61_660.jpg Группа Sons of Apollo Фото: Igor Vidyashev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Группы из США Sons of Apollo, SWMRS и Cage The Elephant не приедут в Россию. Своё решение музыканты связали с опасениями по поводу вспышки коронавируса.

Коллективы отменили несколько европейских и азиатских выступлений. По словам артистов, власти некоторых стран решили закрыть площадки для проведения массовых мероприятий, а также ограничить авиаперелёты, передаёт Telegram-канал «Главный концертный».

Мы согласны, что в этой ситуации действительно здоровье превыше всего, и мы не будем рисковать ни артистами, ни персоналом, ни фанатами, — говорится в официальном заявлении Sons of Apollo.

Группа SWMRS отдельно принесла извинения московским поклонникам и пообещала, что обязательно найдёт способ добраться до столицы.

Как писал NEWS.ru, американская группа Slipknot отменила азиатскую часть тура. Выступления коллектива должны были пройти с 20 по 29 марта в Токио, Сингапуре, Джакарте и Маниле.