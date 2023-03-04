Трамп записал новую песню с зэками Трамп записал песню Justice for All с заключенными сторонниками

Фото: Al Drago/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп записал аудиокомпозицию Justice for All (Справедливость для всех) совместно с тюремным хором, состоящим из его сторонников, сообщает Forbes. В своей песне Трамп приносит клятву верности флагу своей страны, а заключенные скандируют: «США! США!». Композиция доступна на большинстве стриминговых платформ, включая Apple Music и Spotify.

По данным Forbes, заключенные, записавшие трек вместе с Трампом, участвовали в штурме Капитолия в начале 2021 года. Кадры с ними были записаны на тюремный телефон за месяц до выхода трека. В публикации говорится, что они поют национальный гимн Соединенных Штатов каждый день. Сборы от песни на музыкальных платформах планируется отправить семьям заключенных.

По данным журналистов, композиция Трампа была спродюсирована крупным и известным исполнителем, однако его личность не раскрывается.

6 января 2021 года в конгрессе должны были утвердить победу Джо Байдена на выборах президента. Сторонники Дональда Трампа пытались этому помешать, им удалось прорваться к зданию Капитолия, а затем проникнуть внутрь. Произошли столкновения с полицией, в результате которых погибли пять человек.

После захвата Капитолия было возбуждено 40 уголовных дел. Министерство юстиции задействовало сотни сотрудников для поиска подозреваемых.