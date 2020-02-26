https://static.news.ru/photo/5c544482-58d0-11ea-afec-fa163e074e61_660.jpg Тимати Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский рэпер Тимати закрыл свой профиль в Instagram после того, как популярный американский рэп-исполнитель Талиб Квели обвинил его в нацизме, а лейбл Black Star назвал расистским.

Тимати — один из популярнейших россиян в Instagram, на его аккаунт подписаны 14,7 миллиона человек. С 26 февраля станица закрыта, передаёт РИА Новости.

Издание предположило, что причиной для закрытия страницы стали обвинения в нацизме со стороны Квели, который вторые сутки поддерживает спор «о русских рэперах-нацистах» на своей странице в Twitter. Американца читает миллион человек.

Квели отреагировал на присланную ему фотографию Тимати в образе из фильма «Гитлер капут!» 2008 года. Рэпер запечатлён на фоне свастики в костюме, одновременно стилизованном под нацистскую униформу и одежду хип-хопперов.

Как писал NEWS.ru, дискуссия в Twitter началась 25 февраля, когда российские пользователи привлекли Квели обложкой альбома группы White Niggaz и в шутку начали отправлять музыканту фотографии и цитаты, которые якобы доказывают, что хип-хоп сцена в России состоит исключительно из поклонников ультраправых идей.

Квели убедил себя, что русский рэп «полон расистов и нацистов», и начал продвигать хэштеги #RussianNaziPurgeParty и #russianrapisracist.