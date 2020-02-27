Тилль Линдеманн Тилль Линдеманн Фото: Nilsson Nils Petter/Aftonbladet/Global Look Press

Немецкий рок-музыкант Тилль Линдеманн, широко известный как лидер группы Rammstein, опубликовал фото с Красной площади. Музыкант напомнил фанатам о скором концерте в Москве.

Москва, скоро увидимся... — подписал фотографию Линдеманн.

Он выступит в российской столице 15 марта с музыкантами своего сольного проекта Lindemann. Концерт пройдёт на «ВТБ Арене».

Как писал NEWS.ru, активисты движения «Мужское государство» начали угрожать российским девушкам, снявшимся в порнографическом клипе Линдеманна. Активисты из Новосибирска призвали запретить концерты музыканта.

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