Фото: Nilsson Nils Petter/Aftonbladet/Global Look Press

Американская певица Бритни Спирс опубликовала видео с танцем, во время которого получила перелом ноги.

В ролике, выложенном в Instagram, Спирс репетирует движения в хореографическом зале под песню Sex on Fire группы Kings of Leon. В конце записи она падает и слышится хруст кости. Я...