https://static.news.ru/photo/6eae8d64-5d52-11ea-ae1f-fa163e074e61_660.jpg Тейлор Свифт Фото: Imagespace/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американка Тейлор Свифт стала лидером по продажам альбомов в 2019 году. Второе место занял британец Эд Ширан.

Согласно данным Международной федерации производителей фонограмм, седьмой альбом певицы Lover, вышедший в августе 2019 года, достиг самых высоких показателей продаж по всему миру, передаёт Variety.

Последний раз артистка возглавляла десятку наиболее продаваемых музыкантов в 2014 году, когда вышел её альбом «1989». При составлении списка учитывается успех артиста и на цифровых платформах, и в обороте аналоговых записей.

В топ-10 также вошли исполнители Post Malone, Билли Айлиш, группа Queen, Ариана Гранде, коллектив BTS, Дрейк, Леди Гага и The Beatles.

В конце 2019 года журнал Forbes представил ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов мира. Верхнюю строчку издание отдало американской кантри-поп-исполнительнице Тейлор Свифт, писал NEWS.ru.