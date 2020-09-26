Тейлор Свифт побила рекорд Уитни Хьюстон в рейтинге Billboard

https://static.news.ru/photo/1acdd248-0173-11eb-a641-fa163e074e61_660.jpg Тейлор Свифт Фото: face to faceGlobal Look Press

Американская певица Тейлор Свифт побила рекорд Уитни Хьюстон в чарте Billboard 200. Ей удалось продержаться в топе хит-парада дольше, чем звезде фильма «Телохранитель».

Новый альбом Свифт folklore в седьмой раз занял первое место за девять недель с момента выхода, сообщает издание. В результате вместе с другими своими пластинками она лидирует в рейтинге уже 47 недель. Хьюстон удалось продержаться в топе 46 недель с четырьмя альбомами.

Теперь Свифт уступает в хит-параде Billboard 200 только мужчинам. The Beatles занимали первую строчку 132 недели с 19 альбомами. Элвис Пресли — 67 недель, Гарт Брукс — 52, а Майкл Джексон — 51 неделю.

О выходе альбома folklore Тейлор Свифт объявила 23 июля, всего за день до его выхода. В записи музыки приняли участие Аарон Десснер из группы The National, Джастин Вернон из коллектива Bon Iver, Джек Антонофф и Уильям Боуэри, писал NEWS.ru.