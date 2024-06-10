«Такой певицы больше не будет»: Соседов объяснил уникальность Зыкиной Критик Соседов назвал Зыкину музыкальным символом России

Фото: Lev Sherstennikov/Global Look Press

Людмила Зыкина

Народная артистка СССР Людмила Зыкина является музыкальным символом России, заявил в беседе с NEWS.ru музыкальный критик Сергей Соседов. Эксперт подчеркнул, что такой певицы больше не будет или будет не скоро. Он отметил, что Зыкина пользовалась популярностью, в том числе в США, потому что там не было таких исполнительниц.

Это голос и символ России, как река Волга, которая льется и течет. Ее голос наполнен мыслью, эмоциями, красками, чувствами, ощущением раздольности и необъятности великой страны. Она пела под оркестр русских народных инструментов и имела там (в США. — NEWS.ru) большой успех. Такой певицы больше не будет или будет не скоро, — высказался Соседов.

По словам критика, Зыкина стала продолжательницей творческой линии певицы Лидии Руслановой, но в другом ракурсе: она была более академичной и исполняла много авторских композиций. Он уточнил, что у Зыкиной был очень редкий и красивый тембр.

Стала музыкальным символом России, выступала по всему миру, во всех странах, причем в советское время. Зыкина была послом России во всем мире, и ее любили за этот голос, за внешность. Она статная, эффектная. Дорогие наряды были украшены дорогими камнями, — добавил Соседов.

Адвокат Евгений Балелин ранее рассказал, что племянница Зыкиной Екатерина Зыкина, скончавшаяся в 42 года при странных обстоятельствах, ничего после себя не оставила. По его словам, у женщины изначально была и квартира в Москве, и достаточно неплохой валютный счет в банке, но впоследствии все ее имущество куда-то пропало.