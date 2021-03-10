Сын погибшего Сергея Бодрова выпустил дебютный рэп-альбом

https://static.news.ru/photo/6c734222-81ac-11eb-a08f-96000091f725_660.jpg Фото: sanCheezeS/vk.com

Сын погибшего в Кармадонском ущелье актёра Сергея Бодрова Александр решил стать музыкантом и выпустил свой дебютный рэп-альбом «Рэп мастерская».

Релиз состоит из пяти песен, две из которых записаны с исполнителем Haze2Face. Мини-альбом был записан ещё в конце января, но СМИ обратили внимание на него только сейчас. Кроме того, Александр Бодров создал сообщество во «ВКонтакте», где публикует свои песни и треки своих друзей, пишет «Афиша Daily».

Как сообщал NEWS.ru, Александр Бодров в конце января 2020 года собрал коллектив единомышленников и записал на студии два трека, в которых говорится об уличных проблемах, друзьях, вечеринках и женщинах. Все тексты Бодров-младший пишет сам.

Изначально он вместе с другом создал группу CRACK SQUAD в Сети, которая была посвящена андеграунду. Позже Бодров решил записать рэп и взял псевдоним — simple Саня.

Его отец Сергей Бодров пропал без вести вместе со съёмочной группой в Кармадонском ущелье, где проходили съёмки фильма «Связной». 20 сентября 2002 года съёмочная группа фильма отправилась из Владикавказа в горы. В 20:08, когда они уже возвращались в город, внезапно начался сход ледника Колка, за несколько минут всё Кармадонское ущелье было накрыто 60-метровым слоем льда и камней. Без вести пропали более ста человек.