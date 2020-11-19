Сын музыканта Бобби Брауна найден мёртвым

https://static.news.ru/photo/3ced6cde-2a4b-11eb-b82d-fa163e074e61_660.jpg Бобби Браун-младший Фото: instagram.com/b.brownjr

В США скончался 28-летний сын известного американского R&B-исполнителя и рэпера Бобби Брауна.

Как пишет TMZ, Бобби Браун-младший был обнаружен мёртвым в своей квартире в Лос-Анджелесе 18 ноября. Полиция не нашла в его смерти признаки криминала.

Молодой человек был один из двух детей музыканта Бобби Брауна и актрисы Ким Уорд. В 2015 году у артиста умерла 22-летняя дочь от певицы Уитни Хьюстон. Девушка скончалась после шести месяцев комы, так и не придя в сознание. Сама бывшая супруга Уитни Хьюстон погибла в 2012 году в гостинице в Беверли-Хиллз. Тогда официальными причинами её смерти были названы утопление, атеросклеротическая болезнь сердца и употребление кокаина.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Японии скончалась известная телевизионная и киноактриса Юко Такэути. Полиция рассматривает как основную версию о самоубийстве, в то же время предсмертной записки найдено не было. По данным правоохранительных органов, тело 40-летней женщины в ночь на 27 сентября обнаружили дома её родные. Скорая помощь доставила актрису в больницу, там врачи подтвердили её смерть.

В 2019 году Такэути вышла замуж за актёра Накамуру Сидо, а в этом году родила ребёнка. Она снялась в десятках телефильмов и кинолент, трижды становилась лауреатом премии Японской киноакадемии за лучшую роль.