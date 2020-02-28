Американская группа Swans вернётся в Россию с концертами. Последний раз коллектив приезжал в 2016 году.
Коллектив даст представления 3 сентября в Москве и 5 сентября в Санкт-Петербурге,
В октябре 2019 года Swans выпустили свой 15-й альбом под названием Leaving Meaning. В 2017 году коллектив заявил, что планирует прекратить концертную деятельность.
Как писал NEWS.ru. немецкая группа Rammstein показала, как проходит подготовка стадиона перед концертом артистов. Видео было снято в городе Дрезден.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен