«Своих не нашлось?»: как украинец Макс Барских стал лучшим певцом России

14 ноября в Будапеште прошла официальная церемония вручения престижных премий MTV Europe Music Awards 2021. Главную премию мероприятия забрал британец Эд Ширан, а лучшим российским исполнителем, согласно итогам интернет-голосования, признан 31-летний украинский певец и автор песен Макс Барских. Музыкант не любит давать интервью, поэтому его личность окутана множеством слухов о сексуальной ориентации и отношений с семьёй. Что известно о лучшем русскоязычном исполнителе Европы и почему не все зрители остались довольны победой Макса Барских — в материале NEWS.ru.

Кто такой Макс Барских: настоящее имя, семья

Настоящее имя Макса Барских — Николай Бортник. Он родился в украинском городе Херсоне, а спустя годы перебрался в Киев. Наибольшую известность исполнителю принесли песни «Туманы», «Полураздета», «Неземная». Сейчас музыкант живёт на три страны — США, Украину, Россию — и мечтает получить мировую известность.

Каждый его альбом — это эксперимент. Первый его сольный альбом, который был выпущен практически сразу после участия в «Фабрике звезд», наверное, никто и не вспомнит. Это была редкая попсовая работа. Второй проект — это уже достаточно серьезный англоязычный альбом с концепцией зомби (...) Он определённо достоин премии за совокупность всего, что сделал, в том числе и за последнее время, — рассказал музыкальный критик Евгений Бабичев «Рамблер/кино».

По мнению эксперта, жизнь в США влияет на творчество музыканта и отражается в его песнях. При этом артисту нужен прорыв, подчеркнул Бабичев. Он отметил, что толчком для Барских может стать сотрудничество с мировыми продюсерами или звёздами.

У нас считается крутым инфоповодом взаимовыгодное сотрудничество с каким-то зарубежным артистом, но, как правило, речь идет об артистах третьего, четвертого эшелона, «сбитых летчиках» или артистах с русскими корнями, — заключил критик.

Райдер Барских пока совсем не европейский: в список необходимых исполнителю продуктов входят холодец, плов, коньяк и даже варёное сгущённое молоко. При этом певец уточняет, что сгущёнка должна быть не магазинной, а свежей и сваренной специально для него.

Кроме того, в райдер входит личный спортивный тренер, чтобы музыкант мог не отказываться от тренировок во время концертных поездок. При этом Барских отмечал, что воспользовался услугами тренера в турах лишь пару раз.

В интервью YouTube-каналу «Ходят слухи» Барских рассказывал о непростых отношениях в семье. По признанию артиста, отец часто пил и избивал жену и сына. Своего отца Барских называл добрым и весёлым человеком, от которого ему досталось неконтролируемое «сумасшествие». Исполнитель признался, что мозг отца был сильно «разрушен алкоголем».

Я иногда анализирую своё детство и думаю: «Как я ещё умудрился стать нормальным человеком после такого?» — вспоминал Барских.

После долгой разлуки Барских впервые увидел своего отца на съёмках клипа «Февраль» режиссера Алана Бадоева. Он подчёркивал, что из-за этой встречи во время съёмок испытывал сильный эмоциональный дискомфорт.

Почему украинцы против победы Макса Барских в России

После объявления победителей премии MTV Europe Music Awards 2021 пользователи Сети стали поздравлять Барских с наградой. Музыкант поделился радостной новостью в соцсетях, но его чувства разделили далеко не все. Причиной тому, очевидно, стали напряжённые отношения между Россией и Украиной, негативно сказавшиеся на развитии музыкальной индустрии двух стран и возможности артистов свободно гастролировать в соседнем государстве.

По мнению экспертов, кинопремия «Оскар» давно превратилась из чисто кинематографической в политическую. Победа Барских в 2021 году показала, что политика начинает влиять и на MTV EMA — если не в части определения триумфаторов, то в восприятии их зрителями. Вопрос о том, почему украинский певец взял приз как лучший российский исполнитель, звучит сейчас едва ли не чаще, чем поздравления в адрес победителя.

Своих талантов не нашлось? — удивляются пользователи.

Директор по запуску канала MTV Russia, телеведущая Яна Чурикова объяснила, как украинский музыкант Макс Барских стал лучшим певцом России. Она отметила, что в номинации «Лучший исполнитель по версии MTV Russia», где победил Барских, могут быть представлены выходцы из любых стран постсоветского пространства. В 2021 году вместе с Барских, например, были номинированы украинская певица Мари Краймбрери и казахстанский диджей Imanbek.

Макс Барских является активным участником наших плейлистов. Победителей же определяют сами зрители, они проходят по ссылке на международный сайт и голосуют за своего исполнителя. Соответственно, поклонники Макса Барских оказались в этом году самыми активными, и он им может сказать «спасибо» (...) Рекордсмен у нас по количеству статуэток MTV Europe Music Awards Дима Билан, у него их семь, но тогда еще номинация называлась «Лучший российский исполнитель», потому что шла от конкретной территории, сейчас мы номинируем от канала, — отметила Чурикова в беседе с в беседе с URA.RU.

До 2013 года, пока существовал канал MTV Ukraine, украинские артисты номинировались от него. На премию выдвигались Quest Pistols, «Грибы», Марув, Иван Дорн. Барских тоже был номинирован как лучший исполнитель по версии MTV Ukraine и получил премию в 2010 году. Однако после закрытия канала украинских исполнителей стали номинировать на престижную европейскую награду от MTV Russia. Поэтому повода для скандала, по мнению Чуриковой, в случае с Барских нет.