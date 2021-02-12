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«Свидание в Москве»: мировая премьера на сцене МХАТ им. Горького

17:40, 12 февраля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве завершился II Зимний международный фестиваль искусств. В течение 12 вечеров на семи площадках музыканты со всего мира представили свои работы: от классики до джаза, от концертов до спектаклей.

Во МХАТ им. Горького состоялась мировая премьера спектакля «Свидание в Москве». Композитор — Александр Чайковский, режиссёр — Павел Сафонов, а за дирижёрским пультом — маэстро Юрий Башмет.

NEWS.ru побывал на премьере и собрал лучшие кадры с постановки в фотогалерее.

Сергей Булкин/NEWS.ru

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