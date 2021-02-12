«Свидание в Москве»: мировая премьера на сцене МХАТ им. Горького

35 лет назад была официально образована советская и российская рок-группа «Чайф», однако её история тянется ещё с 1983 года, когда у музыкантов начались репетиции. Основателями коллектива стали Владимир Шахрин, Владимир Бегунов и Олег Решетников, а название произошло путём соединения двух слов — «чай» и «кайф». По словам самих артистов, на репетициях, к которым они поначалу относились несерьёзно, они пили очень много чая и наслаждались беспечной жизнью.

Группа запомнилась слушателям такими песнями, как «Шаляй-валяй», «Вольный ветер», «Время не ждёт», «Не спеши», «Оранжевое настроение», «Аргентина-Ямайка — 5:0» и многими другими. Фото в честь дня рождения коллектива — в...