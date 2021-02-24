Суханкина: в России на каждого вышедшего на сцену найдётся свой зритель

Маргарита Суханкина — голос группы «Мираж» и целой эпохи, которая заняла отдельное место не только в советской и российской культуре, но и в жизни большой страны.

Пока толпы молодых людей отплясывали под «Музыка нас связала», даже не зная, кто на самом деле поёт песни группы, Суханкина строила карьеру дивы в Большом театре и не думала об эстраде.

Теперь все знают, кто золотой голос «Миража», но вокруг группы возникают разные скандалы, а сама Суханкина успешно строит сольную карьеру и воспитывает двух детей.

Что происходит с «Миражом»? В чём феномен группы? Как развивается современная эстрада? В чём главная сложность воспитания приёмных детей? Чем радуют маму два школьника?

На эти и другие вопросы Маргарита Суханкина ответила в эксклюзивном интервью NEWS.ru.

Эстрада: советское прошлое или российское настоящее

— Мы вас представляем как звезду эстрады. Композитор Ольги Бузовой Паша Климат мне в интервью сказал, что нам нужно отказаться от этого слова, потому что от него веет чем-то советским и пыльным, поэтому российская и украинская музыка не может шагнуть вперёд. Вы согласны с этим?

— Может быть, отчасти. Действительно, это старое слово, которое имеет некий шлейф, но от него никуда не деться. Как бы сейчас ни называли наш шоу-бизнес, это действительно эстрада. Есть классика, а есть эстрада.

— Мы ушли от советских традиций?

— На мой взгляд, ушли, конечно. Особенно молодёжная эстрада, потому что молодёжь всегда искала свои пути. Это абсолютно нормально. Мы тоже через это прошли. Когда появился «Мираж», были поиски. Сейчас также.

Личный архив Маргариты Суханкиной

На эстраде появляются разные исполнители, я не буду, так сказать, давать им названия, то есть есть певцы, и сложно оценить их полезность и нужность. И есть группы людей, которые ходят на их выступления, я не могу назвать это концертами. У нас настолько огромная страна, что на каждого вышедшего на эстраду находится свой слушатель. Каждый может по вкусу найти себе тусовку и повеселиться. Но получается так, что происходит естественный отбор. Те, кто на самом деле не нужен, неактуален и в какой-то момент становится скучным, уходят. Так было и в моё время.

В музыке, как и в моде, всё ходит по кругу. Появляется рэп, а потом люди говорят, что хочется мелодики и осмысленного текста, красоты в звучании. И все возвращаются к мелодичной песне, к советской эстраде, когда работали выдающиеся композиторы. Под их песни люди плакали.

Феномен «Миража»: музыка связала всех

— Вы следите за TikTok?

— Я стараюсь особо не лезть в Интернет и всё, что там происходит.

— Там популярны песни «Миража». Под эту музыку снимают ролики — в основном молодая аудитория. В чём же секрет такой прочной популярности группы?

— Наверное, в том, что мы были молоды. «Мираж» появился — первые записи мы сделали, когда мне было 14–15 лет, а уже то, что называлось группой, появилось, когда мне было 19 лет. Я была молодой девчонкой. Тексты были очень наивными — о нас, о молодых.

Кстати, есть потрясающая история. Нас несколько лет назад пригласили на выпускной в школу. Я, пожав плечами, сначала подумала, что нам, взрослым людям, там нечего делать — там же дети. Конечно, нас заказали родители, которые пришли оторваться вместе с выпускниками. Но когда я вышла на сцену и начала это петь, я вдруг обратила внимание, что дети сходят с ума от этих песен и поют их. Я подумала: «Да мы были такими же, как они». В этих песнях детские мечты, почему они и актуальны 30 лет.

У нас поток работы: туры, корпоративы. Сейчас, конечно, всё приостановилось, но всё равно в 2020 году были какие-то подпольные вечеринки, и мы выезжали.

Понимаю, почему есть ностальгия по тому времени. К тому же меня приучили петь искренне, в Большом детском хоре радио и телевидения. Нас учили искренности в каждом слове, что мы должны кланяться каждой ноте и строчке. Все песни «Миража» в своё время были честно спеты мной.

— Что сейчас происходит с «Миражом»?

— Там те же фонограммы. Те же сменяющиеся лица. Кто-то пытается рассказывать какие-то байки про то, что он первый или последний. Кто-то пытается ставить в ряд.

— То есть вы не имеете никакого отношения к группе?

— Не имею. Я могу сказать лишь одно: песни «Миража» могу исполнять только я. Есть судебное решение, где чётко всё прописано.

Из Большого на большую: как изменилась певица с приходом в шоу-бизнес

— Вы десять лет были солисткой Большого театра. Потом ушли на эстраду. Это два разных жанра во всех смыслах. А в вашем характере произошли изменения?

— Я думаю, нет. Характер такой же сильный и стойкий. С годами я многому научилась. Я Овен по гороскопу: могу быть и овцой, и упёртым бараном. Прошли те моменты, как меня воспитывали: что нужно слушать старших, нельзя выбиваться, показывать, что ты тут главный. Долгие годы я себя так и вела — очень скромно. Но потом поняла, что в шоу-бизнесе сидеть и молчать — значит умереть в забвении. Нужно заявлять о себе. Я научилась бороться за определённые вещи. Шоу-бизнес помог. Это сфера сильных людей.

— Вы нечастый гость ток-шоу. На современном ТВ часто обсуждают вплоть до, извините, исподнего ваших коллег. Такие шоу должны быть на телевидении?

— Бесспорно, это любопытно, потому что происходят вещи в судьбах людей моего цеха. Ты за этим наблюдаешь, потому что я с ними общаюсь. Дружбы в шоу-бизнесе особой нет, по крайне мере, я в это не верю.

Да, я смотрю эти ток-шоу по телевизору. Меня на них приглашают. Но, опять же, я общаюсь с единицами и досконально о ком-то не знаю, поэтому не хожу на такие обсуждения. Придумывать что-то о человеке или высказывать домыслы — это одно, а реально знать — другое.

— А вы ставили себе планку ухода со сцены?

— До тех пор, пока я буду интересна, я буду выходить на сцену. Если мы увидим пустые залы, то спокойно уйду. Абсолютно спокойно, поверьте мне. В этом смысле я самодостаточный человек.

В этой жизни я уже практически всё заработала. Мне сейчас нужно поднять детей, и я знаю, как буду это делать. У меня всё есть, чтобы все были сыты и обуты. Проблем нет.

Новые хиты со старым смыслом: чем живёт певица

— Несмотря на то что песни «Миража» популярны, вы выпускаете новые. Какой стиль вы выбрали для себя и готовите ли что-то новое?

— Это диско, мы стараемся в том же русле работать: красивая мелодика и тексты со смыслом. Я не ударяюсь ни в металл, ни в рэп. Как пела, так и пою.

Мы выпустили диск год назад: старые песни «Миража» в новых аранжировках и новые песни. «Водопадами» реально занимала первые места в чартах.

— Часто просят исполнить классические арии на концертах?

— Да.

— Что именно?

— Адажио Альбинони. Причём бывает так.

У меня в сольных концертах есть блок классический произведений, включая романсы. Люди слушают, затаив дыхание. И если вдруг случается по разным причинам, что нет Адажио в программе, народ кричит: «Где?»

Я отдам жизнь за них: о приёмных детях и трудностях воспитания

— Вы счастливая мама. У вас двое детей. 2020-й был годом карантина, когда не было гастролей. Посмотрели ли вы по-новому на материнство?

— Посмотрела. Я максимально стараюсь быть рядом с детьми, использую любой момент для этого.

Сейчас, конечно, как это модно говорить, выбешивала удалёнка. Мама села за парту. Но при этом дети мгновенно стали отличниками, потому что мама встала «с дубиной» (смеётся).

Сейчас пошли в школу, и снова понеслось.

— То есть дети рады возвращению в школу?

— Конечно! Там тусовки, отрыв от мамы — она больше не блюдёт (смеётся).

Личный архив Маргариты Суханкиной

— Какие ваши дети? Балуются?

— С Лерой нет проблем, несмотря на то что она левша и есть трудности с этим. Она старается. Она долгое время пыталась писать и считать наоборот. Сознание работало зеркально: двойная работа мозга происходит. Исправляет, если появляются тройки. На днях принесла пятёрку. Мы все вместе водили хороводы, потому что были счастливы. Она умничка!

Естественно, был поощрительный приз. Конечно, не за каждую отметку они получают подарки. Когда я вижу, что ребёнок старается, — я готова всё отдать.

С Сергеем, к сожалению, не так. В его классе много ребят с непростыми характерами, которые могут и материться. Мне начали поступать тревожные сигналы, что он прильнул к этой компании. Но парень должен быть парнем. У нас уже были и рваные штаны, и порванные куртки. Я ругаюсь, конечно, но понимаю, что растёт парень.

— Какой совет вы можете дать тем, кто ещё сомневается, брать ли ребёнка из детского дома?

— Я долго выбирала детей. Для меня это было серьёзно.

Все люди, которые собираются сделать этот шаг, должны понимать, что это билет в один конец. Это не магазин с бракованными товарами. Это уже единожды преданные дети, они пережили страшные моменты в детстве. Этих детей нужно принять с их характерами, болезнями и всеми сложностями.

— Есть ли какой-то психологический барьер? Дети чувствуют, что вы не родная?

— Абсолютно нет! Дети знают, что я их безумно люблю и отдам за них жизнь. Они мой смысл жизни. Даже при моей политике кнута и пряника (смеётся). Даже после того, как я поругала за какую-то провинность, после я объясню, почему это сделала. И они меня понимают. А утром я нахожу записочку: «Мама, я тебя люблю».

Уезжаю на гастроли, даже на один день, по моему возвращении я обязательно найду какой-то подарочек, сделанный своими руками: открыточку, шкатулочку и записку с признанием в любви.

— В 2019 году мы строили планы на 2020-й, но все они полетели. Вы планируете что-то на 2021 год?

— План только один — выйти на сцену (смеётся).

Мне звонят, пишут с вопросами, когда уже будет концерт или выступление. Я прошу чуть-чуть подождать.