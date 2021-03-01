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Маргарита Суханкина
Музыка

Суханкина: мои дети знают, что я их безумно люблю и отдам за них жизнь

12:35, 01 марта 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица рассказала о феномене «Миража», современной эстраде, приёмных детях и планах на 2021 год. 

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