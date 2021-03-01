Суханкина: мои дети знают, что я их безумно люблю и отдам за них жизнь

Надежда Бабкина выпустила автобиографию «Модная народная». В год 70-летия народная артистка решила рассказать правду о своей жизни.

NEWS.ru расспросил Бабкину о деталях её биографии. Оправилась ли певица после коронавируса? В чём секрет её стиля? Критикует ли её Александр Васильев за выбранные наряды? Как обстоят дела с культурой...